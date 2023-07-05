Украина, Британия, Канада и Швеция подали в суд ООН иск против Ирана за сбитый боинг
Украина, Великобритания, Канада и Швеция направили в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитый в 2020 году пассажирский Boeing украинской авиакомпании (рейс PS752). Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
"Иран не ответил на наше требование о создании арбитража для решения этого спора, направленного 28 декабря 2022 года. Как следствие, на этой неделе в Гааге мы совместно подали иск в Международный Суд ООН, тем самым начав производство против Ирана в связи с нарушением им Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года", – говорится в совместном заявлении четырех стран.
В заявлении утверждается, что действия и бездействие Ирана по сбитию самолета рейса PS752 двумя ракетами класса "земля-воздух", запущенными членами Аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции Ирана, являются нарушением международных правовых обязательств Ирана.
В частности, как утверждают истцы, Иран не принял все возможные меры, чтобы предотвратить уничтожение самолета членами его вооруженных сил. Иран также не смог провести полное, прозрачное и беспристрастное досудебное расследование и судебное разбирательство в соответствии с международными стандартами, сказано в заявлении.
- 8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS752. Погибли все 176 человек на борту, в том числе 55 граждан и 30 резидентов Канады.
- Иран трое суток отрицал причастность, но затем признал, что "нечаянно" сбил Boeing, и заявил о готовности выплатить компенсации семьям жертв.
- 17 марта 2021 года в Иране опубликовали итоговый отчет о расследовании, но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его "сборником манипуляций".
- 20 мая суд Канады счел, что уничтожение самолета МАУ в Иране было терактом. В Тегеране это решение раскритиковали.
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