Украина, Британия, Канада и Швеция подали в суд ООН иск против Ирана за сбитый боинг

Украина, Великобритания, Канада и Швеция направили в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитый в 2020 году пассажирский Boeing украинской авиакомпании (рейс PS752). Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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"Иран не ответил на наше требование о создании арбитража для решения этого спора, направленного 28 декабря 2022 года. Как следствие, на этой неделе в Гааге мы совместно подали иск в Международный Суд ООН, тем самым начав производство против Ирана в связи с нарушением им Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года", – говорится в совместном заявлении четырех стран.

В заявлении утверждается, что действия и бездействие Ирана по сбитию самолета рейса PS752 двумя ракетами класса "земля-воздух", запущенными членами Аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции Ирана, являются нарушением международных правовых обязательств Ирана.

В частности, как утверждают истцы, Иран не принял все возможные меры, чтобы предотвратить уничтожение самолета членами его вооруженных сил. Иран также не смог провести полное, прозрачное и беспристрастное досудебное расследование и судебное разбирательство в соответствии с международными стандартами, сказано в заявлении.

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