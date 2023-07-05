Україна, Британія, Канада і Швеція подали до суду ООН позов проти Ірану за збитий боїнг
Україна, Велика Британія, Канада і Швеція направили до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збитий у 2020 році пасажирський Boeing української авіакомпанії (рейс PS752). Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.
"Іран не відповів на нашу вимогу щодо створення арбітражу для вирішення цього спору, надісланого 28 грудня 2022 року. Як наслідок, цього тижня в Гаазі ми спільно подали позов до Міжнародного Суду ООН, тим самим розпочавши провадження проти Ірану у зв’язку з порушенням ним Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року", – йдеться у спільній заяві чотирьох країн.
У заяві стверджується, що дії та бездіяльність Ірану щодо збиття літака рейсу PS752 двома ракетами класу "земля-повітря", запущеними членами Аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, є порушенням міжнародних правових зобов’язань Ірану.
Зокрема, як стверджують позивачі, Іран не вжив усіх можливих заходів, щоб запобігти знищенню літака членами його збройних сил. Іран також не зміг провести повне, прозоре та неупереджене досудове розслідування та судовий розгляд відповідно до міжнародних стандартів, йдеться у заяві.
- 8 січня 2020 року неподалік Тегерана розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ Boeing 737-800 NG рейсу PS752. Загинули всі 176 осіб на борту, зокрема 55 громадян та 30 резидентів Канади.
- Іран три доби заперечував причетність, але потім визнав, що "ненавмисно" збив Boeing, і заявив про готовність виплатити компенсації родинам жертв.
- 17 березня 2021 року в Ірані опублікували підсумковий звіт про розслідування, але глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав його "збірником маніпуляцій".
- 20 травня суд Канади вирішив, що знищення літака МАУ в Ірані було терактом. У Тегерані це рішення розкритикували.
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