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Україна, Британія, Канада і Швеція подали до суду ООН позов проти Ірану за збитий боїнг

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 16:34
Україна, Британія, Канада і Швеція подали до суду ООН позов проти Ірану за збитий боїнг - Фото
Пам'ятник загиблим на рейсі PS752 (фото – ЕРА)

Україна, Велика Британія, Канада і Швеція направили до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збитий у 2020 році пасажирський Boeing української авіакомпанії (рейс PS752). Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

"Іран не відповів на нашу вимогу щодо створення арбітражу для вирішення цього спору, надісланого 28 грудня 2022 року. Як наслідок, цього тижня в Гаазі ми спільно подали позов до Міжнародного Суду ООН, тим самим розпочавши провадження проти Ірану у зв’язку з порушенням ним Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року", – йдеться у спільній заяві чотирьох країн.

У заяві стверджується, що дії та бездіяльність Ірану щодо збиття літака рейсу PS752 двома ракетами класу "земля-повітря", запущеними членами Аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, є порушенням міжнародних правових зобов’язань Ірану.

Зокрема, як стверджують позивачі, Іран не вжив усіх можливих заходів, щоб запобігти знищенню літака членами його збройних сил. Іран також не зміг провести повне, прозоре та неупереджене досудове розслідування та судовий розгляд відповідно до міжнародних стандартів, йдеться у заяві.

Оксана Житнюк
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