Украина будет выступать как часть Запада в отношениях с Китаем – Кулеба

Украина в отношениях с Китаем будет выступать как европейское государство и часть западного политического пространства. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, Китай – торговый партнер №1, с ним нужно дружить и развивать отношения, в том числе для сдерживания России.

"Но в отношениях с Китаем Украина будет выступать как европейское государство и часть западного политического пространства", – сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что от США пока не поступало предостережений об отношениях с Китаем. По его словам, красные линии для Вашингтона – доступ Китая к военным технологиям, распространение китайских технологий в сфере 5G и кибербезопасность в целом.

"Если ты начинаешь с Китаем "играть" в этих двух темах, ты сразу получаешь очень четкие и прямолинейные сигналы от США", – отметил министр.

Он также заявил, что "страшилки" в соцсетях о развороте Украины в Китай пишут люди, лишенные здравого смысла, или те, кто отрабатывает эту повестку по контракту.

Кулеба говорит, что у Китая есть определенный азарт к Украине. По его мнению, китайцам интересно, что это за страна такая, где они не смогли достичь того, что удалось в других странах.

Глава МИД заявил, что Украина будет рада осуществить визит президента Владимира Зеленского в Пекин и принять главу КНР Си Цзиньпина в Киеве.

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Марк Сировой

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