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Украина готова к новым форматам переговоров по Донбассу – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 19:08
Украина готова к новым форматам переговоров по Донбассу – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET)

Украина готова к новым форматам переговоров для прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время выхода к журналистам, который транслировал телеканал Дом.

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"С госсекретарем США Энтони Блинкеном мы говорили о двух вещах. Во-первых, о подготовке пакета сдерживания России, во-вторых, о том, как нам вернуться к выполнению Минских договоренностей", – сказал глава МИД.

По его словам, общая цель Украины, США, Франции и Германии, как переговорщиков и медиаторов в нормандском формате, – возвращение России за стол переговоров и к выполнению минских договоренностей.

"Мы готовы к любым форматам движения вперед и хотим, чтобы и Российская Федерация подтвердила свою приверженность именно дипломатическому урегулированию", – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта на Донбассе.

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Наталия Медведева
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война Донбасс дмитрий кулеба
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