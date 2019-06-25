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25.06.2019, 11:04

Украина готова увеличить поток туристов в Грузию, пообещали в МИД

Украина готова увеличить поток туристов в Грузию, пообещали в МИД - Фото
Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net

В МИД отметили, что грузинская сторона обратилась с просьбой "способствовать увеличению количества украинских туристов"

Украина готова поддержать Грузию на фоне очередного витка напряженности в отношениях РФ vs Грузия. Об этом шла речь во время встречи заместителя министра иностранных дел Василия Боднара с послом Грузии в Киеве Гелой Думбадзе, сообщает пресс-служба МИД.

Грузинская сторона обратилась с просьбой способствовать увеличению количества украинских туристов, путешествующих в Грузию. Вскоре планируется начать соответствующую информационную кампанию. Боднар подтвердил готовность Украины оказывать содействие в решении этого вопроса.

Посол рассказал замглавы МИД о развитии внутриполитической ситуации в Грузии. Стороны обсудили совместные действия по эффективному противодействию российской агрессии.

20 июня на проспекте Шота Руставели в Тбилиси началась акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, приглашенным председателем заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

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Теги: Василий Боднар, Украина, МИД, туристы, Грузия, Гела Думбадзе
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