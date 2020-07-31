Украина готовит запрос на экстрадицию 28 наемников Вагнера - Офис генпрокурора

19 гражданам России и девяти украинцам, задержанным в Беларуси, сообщили о подозрении в участии в террористической организации на Донбассе

Офис генерального прокурора обратился к Генеральной прокуратуре Беларуси с запросом о временном аресте задержанных под Минском наемников из ЧВК Вагнера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

28 лицам, из которых девять - граждане Украины, сообщено о подозрении по факту участия в террористической организации.

Украинская сторона высказала намерение требовать их выдачи в Украину для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

Документы, необходимые для запроса на экстрадицию, готовятся.

Читайте также: Имена, фото и документы задержанных в Беларуси наемников ЧВК Вагнера – росСМИ

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.