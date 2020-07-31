Украина готовит запрос на экстрадицию 28 наемников Вагнера - Офис генпрокурора
19 гражданам России и девяти украинцам, задержанным в Беларуси, сообщили о подозрении в участии в террористической организации на Донбассе
Офис генерального прокурора обратился к Генеральной прокуратуре Беларуси с запросом о временном аресте задержанных под Минском наемников из ЧВК Вагнера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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28 лицам, из которых девять - граждане Украины, сообщено о подозрении по факту участия в террористической организации.
Украинская сторона высказала намерение требовать их выдачи в Украину для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.
Документы, необходимые для запроса на экстрадицию, готовятся.
- 29 июля 2020-го в Беларуси задержали 32 боевиков ЧВК Вагнера - выполняющего приказы Кремля российского боевого подразделения ГРУ. В Минске заявили, что диверсанты приехали, чтобы "дестабилизировать Беларусь перед выборами". Власти РБ связали задержанных и местных оппозиционеров. Ищут еще 200 боевиков.
- Сегодня стало известно, что Беларусь передала Украине список задержанных наемников.
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