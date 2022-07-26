Украина готовится к масштабному наступлению в Херсонской области — The New York Times

Вооруженные Силы Украины готовятся к масштабному наступлению на российских оккупантов в Херсонской области. Об этом идет речь в материале издания The New York Times.

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Журналисты напомнили об украинских ударах по российским складам боеприпасов, линиям снабжения и командным пунктам в Херсонской области.

"В отличие от Донбасса, где в последние недели массивные российские силы медленно захватили провинцию, украинские военные, похоже, начали перелом ситуации в Херсонской области, хотя и неуверенно", — сообщается в материале.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий заявил, что ВСУ уже освободили 44 населенных пункта в Херсонской области, что составляет около 15% территории региона.

"Высшие официальные лица Украины не назвали четких сроков для возвращения Херсона, но президент Владимир Зеленский ясно дал понять, что это главный приоритет. Запланированное Украиной контрнаступление на юге вызвало споры среди западных официальных лиц и некоторых аналитиков о том, была ли Украина готова к таким масштабным усилиям, или это лучшее использование ресурсов, когда Россия продвигается в основном на Донбассе", — отмечает издание.

Украинские официальные лица и несколько представителей западных разведок заявляли, что важно, чтобы Украина попыталась начать контрнаступление, так как россияне находятся в относительно более слабом положении, израсходовав вооружение и личный состав в своем наступлении на Донбассе.

Ричард Мур, глава британской службы внешней разведки МИ-6, предсказал, что оккупанты будут вынуждены взять паузу, предоставив возможность украинским силам для наступления.

19 июля российские оккупанты опубликовали видео, на котором видны дыры от попаданий по Антоновскому мосту – это один из двух мостов через Днепр в районе Херсона.

Повторный удар был нанесен утром 20 июля: оккупанты показали последствия обстрела переправы.

Экс-советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань говорит, что у россиян серьезные трудности с ремонтом моста. Вероятно, специалистов придется искать в Крыму, на что уйдет время.

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Дмитрий Гриниченко

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