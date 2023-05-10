UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина хочет закупить у Бразилии до 450 бронемашин, модифицированных под скорую помощь

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 13:38
Украина хочет закупить у Бразилии до 450 бронемашин, модифицированных под скорую помощь - Фото
VBTP-MR Guarani (Фото: IDV)

Правительство Украины через своего военного атташе направило в Министерство обороны Бразилии запрос на экспорт бронеавтомобилей 6х6 Guarani, модифицированных для чрезвычайных гуманитарных ситуаций. Об этом сообщает Tecnologia & Defesa.

Как отмечается, запрос был передан еще 27 апреля, но по состоянию на 8 мая документ пока не дошел до бразильского министра. 

В документе, адресованном министру обороны Хосе Мусиу Монтейро, содержится просьба о приобретении до 450 бронеавтомобилей Guarani в версии скорой помощи, окрашенных в оранжевый и желтый цвета и предназначенных для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины для эвакуации мирных жителей из зон конфликтов и перевозки раненых из зон боевых действий в госпитали.

Подчеркивается, что VBTP-MR Guarani будут оплачены союзниками Украины, а Бразилия получит гарантию, что машины будут использоваться в гуманитарных целях, а не для решения боевых задач.

Издание напоминает, что в сентябре 2022 года Украина уже обращалась к Бразилии с подобным запросом, но тогда просьба была отклонена, поскольку речь шла о десантно-транспортной версии VBTP-MR Guarani.

Компания IDV, производитель VBTP-MR Guarani, также запрашивала разрешение на начало переговоров с Украиной, но в этом было отказано.

Издание подчеркивает, что для Бразилии эта продажа Guarani имела бы большое значение, так как гарантировала бы разработку версии машины скорой помощи (без затрат для бразильской армии), позволила бы расширить производственную линию IDV и создать больше рабочих мест.

Как отмечается, очередной отказ со стороны бразильского правительства может еще больше скомпрометировать имидж Бразилии в глазах мировой общественности, поскольку речь идет не о продаже системы вооружения, а об оборудовании для защиты жизни населения Украины, которая подвергается неизбирательным бомбардировкам со стороны российских войск.

Читайте также: Президент Бразилии хочет "договориться посередине" с Украиной и Россией о войне

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Бразилия военная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 