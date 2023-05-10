Украина хочет закупить у Бразилии до 450 бронемашин, модифицированных под скорую помощь

Правительство Украины через своего военного атташе направило в Министерство обороны Бразилии запрос на экспорт бронеавтомобилей 6х6 Guarani, модифицированных для чрезвычайных гуманитарных ситуаций. Об этом сообщает Tecnologia & Defesa.

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Как отмечается, запрос был передан еще 27 апреля, но по состоянию на 8 мая документ пока не дошел до бразильского министра.

В документе, адресованном министру обороны Хосе Мусиу Монтейро, содержится просьба о приобретении до 450 бронеавтомобилей Guarani в версии скорой помощи, окрашенных в оранжевый и желтый цвета и предназначенных для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины для эвакуации мирных жителей из зон конфликтов и перевозки раненых из зон боевых действий в госпитали.

Подчеркивается, что VBTP-MR Guarani будут оплачены союзниками Украины, а Бразилия получит гарантию, что машины будут использоваться в гуманитарных целях, а не для решения боевых задач.

Издание напоминает, что в сентябре 2022 года Украина уже обращалась к Бразилии с подобным запросом, но тогда просьба была отклонена, поскольку речь шла о десантно-транспортной версии VBTP-MR Guarani.

Компания IDV, производитель VBTP-MR Guarani, также запрашивала разрешение на начало переговоров с Украиной, но в этом было отказано.

Издание подчеркивает, что для Бразилии эта продажа Guarani имела бы большое значение, так как гарантировала бы разработку версии машины скорой помощи (без затрат для бразильской армии), позволила бы расширить производственную линию IDV и создать больше рабочих мест.

Как отмечается, очередной отказ со стороны бразильского правительства может еще больше скомпрометировать имидж Бразилии в глазах мировой общественности, поскольку речь идет не о продаже системы вооружения, а об оборудовании для защиты жизни населения Украины, которая подвергается неизбирательным бомбардировкам со стороны российских войск.

27 апреля 2023 года президент Бразилии Лула да Силва объяснил, что решил не помогать Украине с вооружением, поскольку это, по его мнению, сделало бы его государство участником войны.

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Наталія Медведєва

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