Украина и Британия начали переговоры о двустороннем соглашении

Украина и Великобритания начали официальные переговоры о двустороннем соглашении. Об этом украинский МИД сообщал в Facebook.
Соглашение будет касаться политического сотрудничества, свободной торговли и партнерства. Ключевые вопросы: стратегическое партнерство и визовый диалог.
- 30 января президент Владимир Зеленский издал указ, которым предоставил гражданам Великобритании право безвизового посещения Украины, которое они автоматически потеряли после выхода из Евросоюза.
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31 января посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Украина и Великобритания начнут переговоры о двустороннем визовом соглашении через год. На прямой вопрос, стоит ли ожидать украинцам либерализации визовой политики или безвиза, посол не ответила, назвав безвиз "не политическим вопросом, а вопросом безопасности границ".
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Шилин Михаил