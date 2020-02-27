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Украина и Британия начали переговоры о двустороннем соглашении

Украина и Британия начали переговоры о двустороннем соглашении - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
27.02.2020, 12:31

Будут обсуждать стратегическое партнерство и визовый режим

Украина и Великобритания начали официальные переговоры о двустороннем соглашении. Об этом украинский МИД сообщал в Facebook.

Соглашение будет касаться политического сотрудничества, свободной торговли и партнерства. Ключевые вопросы: стратегическое партнерство и визовый диалог.

  • 30 января президент Владимир Зеленский издал указ, которым предоставил гражданам Великобритании право безвизового посещения Украины, которое они автоматически потеряли после выхода из Евросоюза
  • 31 января посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Украина и Великобритания начнут переговоры о двустороннем визовом соглашении через год.  На прямой вопрос, стоит ли ожидать украинцам либерализации визовой политики или безвиза, посол не ответила, назвав безвиз "не политическим вопросом, а вопросом безопасности границ".

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Шилин Михаил
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