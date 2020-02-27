Украина и Британия начали переговоры о двустороннем соглашении

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Украина и Великобритания начали официальные переговоры о двустороннем соглашении. Об этом украинский МИД сообщал в Facebook.

Соглашение будет касаться политического сотрудничества, свободной торговли и партнерства. Ключевые вопросы: стратегическое партнерство и визовый диалог.

30 января президент Владимир Зеленский издал указ , которым предоставил гражданам Великобритании право безвизового посещения Украины, которое они автоматически потеряли после выхода из Евросоюза .

посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявила , что 31 января

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