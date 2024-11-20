Украина и Эстония подписали оборонный меморандум: что в нем

Документ расширяет возможности использования эстонской военной помощи в Украине в 2024-2027 годах, заявил Рустем Умеров

Рустем Умеров и Ханно Певкур (Фото: Минобороны)

В среду 20 ноября Украина и Эстония подписали Меморандум о взаимопонимании между оборонными ведомствами стран. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

От Эстонии свою подпись под документом поставил глава оборонного ведомства страны Ханно Певкур.

Умеров отметил, что этот меморандум является важным шагом в реализации Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке, которое в июне этого года подписали тогдашняя премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Владимир Зеленский.

По словам министра обороны, меморандум расширяет возможности использования эстонской военной помощи Украине в 2024-2027 годах. Поддержка в размере 0,25% ВВП Эстонии будет направлена на:

→ материальную помощь для украинских военных;

→ финансирование IT-коалиции под председательством Эстонии;

→ тренировку украинских военнослужащих.

"Это не только помощь Украине, но и обмен опытом. Украина будет делиться боевыми знаниями, которые укрепят обороноспособность Эстонии и наших партнеров", — подчеркнул Умеров.

8 октября FT писало, что Украина рассматривает возможность отмены запрета экспорта оружия. Правительству не хватает денег на закупку некоторых типов вооружения, в частности дронов, и инвестиций в дальнейшие исследования и разработки.

13 октября министр обороны Эстонии заявил, что Таллин заинтересован в закупке украинского оружия.

30 октября Певкур уточнил, что Эстония рассматривает возможность закупки украинских беспилотников.