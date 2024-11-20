Україна та Естонія підписали оборонний меморандум: що в ньому

Рустем Умєров і Ханно Певкур (Фото: Міноборони)

У середу, 20 листопада, Україна та Естонія підписали Меморандум про взаєморозуміння між оборонними відомствами країн. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Від Естонії свій підпис під документом поставив очільник оборонного відомства країни Ханно Певкур.

Умєров зазначив, що цей меморандум є важливим кроком у реалізації Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, яку в червні цього року підписали тодішня прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас та президент Володимир Зеленський.

За словами міністра оборони, меморандум розширює можливості використання естонської військової допомоги Україні у 2024-2027 роках. Підтримка в розмірі 0,25% ВВП Естонії буде спрямована на:

→ матеріальну допомогу для українських військових;

→ фінансування IT-коаліції під головуванням Естонії;

→ тренування українських військовослужбовців.

"Це не лише допомога Україні, а й обмін досвідом. Україна ділитиметься бойовими знаннями, які зміцнять обороноздатність Естонії та наших партнерів", – наголосив Умєров.

8 жовтня FT писало, що Україна розглядає можливість скасування заборони на експорт зброї. Уряду бракує грошей для закупівлі деяких типів озброєння, зокрема дронів, та інвестицій у подальші дослідження і розробки.

13 жовтня міністр оборони Естонії заявив, що Таллінн зацікавлений у закупівлі української зброї.

30 жовтня Певкур уточнив, що Естонія розглядає можливість закупити українські безпілотники.