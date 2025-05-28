Украина и Финляндия создали Коалицию укрытий гражданской защиты

Денис Шмыгаль и Петтери Орпо (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина и Финляндия положили начало международной Коалиции укрытий гражданской защиты. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам переговоров с финским коллегой Петтери Орпо.

Заявление о создании коалиции подписали в среду, 28 мая, Шмыгаль и Орпо. В ее рамках стороны договорились:

→ координировать усилия партнеров по строительству укрытий;

→ обмениваться лучшими практиками в данной сфере;

→ создавать и поддерживать механизмы финансирования для строительства объектов гражданской защиты. В частности, одним из таких инструментов может быть начатая Евросоюзом программа Ukraine Facility.

Шмыгаль подчеркнул, что сейчас Украина имеет более 62 000 укрытий, однако нужно гораздо больше. Кроме того, ряд объектов нуждается в модернизации и осовременивании.

"Правительство уже реализует стратегию строительства укрытий. Наша цель – к 2027 году построить 2300 сооружений гражданской защиты, а к 2030 году – еще 3000. Мы рассчитываем на средства деятельности коалиции привлечь около 14 млрд евро ресурса на строительство укрытий", – заявил премьер.

Шмыгаль призвал международное сообщество присоединяться к коалиции и вносить свой вклад в развитие защитных сооружений в Украине.

11 апреля 2025 года Германия заявила о создании "коалиции радиоэлектронной борьбы" для Украины в рамках очередного "Рамштайна".

28 мая Шмыгаль сообщал, что до конца текущего года в Украине планируют открыть около двухсот подземных учебных заведений.