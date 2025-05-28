Україна та Фінляндія створили Коаліцію укриттів цивільного захисту

Денис Шмигаль та Петтері Орпо (Фото: пресслужба Кабміну)

Україна та Фінляндія започаткували міжнародну Коаліцію укриттів цивільного захисту. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами переговорів із фінським колегою Петтері Орпо.

Заяву про створення коаліції підписали у середу, 28 травня, Шмигаль та Орпо. У її межах сторони домовилися:

→ координувати зусилля партнерів із будівництва укриттів;

→ обмінюватися найкращими практиками в цій сфері;

→ створювати й підтримувати механізми фінансування для зведення об’єктів цивільного захисту. Зокрема, одним із таких інструментів може бути започаткована Євросоюзом програма Ukraine Facility.

Шмигаль наголосив, що наразі Україна має понад 62 000 укриттів, однак потрібно значно більше. Крім того, низка об’єктів потребує модернізації та осучаснення.

"Уряд вже реалізує стратегію розбудови укриттів. Наша мета – до 2027 року побудувати 2300 споруд цивільного захисту, а до 2030 року – ще 3000. Ми розраховуємо коштом діяльності коаліції залучити близько 14 млрд євро ресурсу на розбудову укриттів", – заявив прем’єр.

Шмигаль закликав міжнародну спільноту долучатися до коаліції та робити свій внесок у розбудову захисних споруд в Україні.

11 квітня 2025 року Німеччина заявила про створення "коаліції радіоелектронної боротьби" для України у рамках чергового "Рамштайну".

28 травня Шмигаль повідомляв, що до кінця поточного року в Україні планують відкрити майже дві сотні підземних навчальних закладів.