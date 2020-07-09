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Украина и НАТО усилят военное присутствие в Черном море

09.07.2020, 17:33
Украина и НАТО усилят военное присутствие в Черном море - Фото
Андрей Таран (Фото: Минобороны)

В черноморском регионе будет усилено патрулирование в воздухе и увеличено присутствие кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса

Министр обороны Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и в акватории Черного моря и договорились усилить военное присутствие в черноморском регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Отмечается, что стороны согласились увеличить патрулирование в воздухе и присутствие кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса.

Сообщается, что министр обороны призвал государства-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям, запланированных к проведению на юге Украины осенью, а также пригласил Столтенберга с официальным визитом в Украину.

Собеседники отметили, что ситуация в акватории Черного моря продолжает ухудшаться поскольку, что Россия наращивает свое военное присутствие и меняет баланс сил.

  • Вчера, 8 июля, в Черное море вошла группа из четырех кораблей НАТО – она состоит из трех тральщиков и флагманского корабля.

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Наталия Медведева
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