Украина и НАТО усилят военное присутствие в Черном море

В черноморском регионе будет усилено патрулирование в воздухе и увеличено присутствие кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса

Министр обороны Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и в акватории Черного моря и договорились усилить военное присутствие в черноморском регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что стороны согласились увеличить патрулирование в воздухе и присутствие кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса.

Сообщается, что министр обороны призвал государства-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям, запланированных к проведению на юге Украины осенью, а также пригласил Столтенберга с официальным визитом в Украину.

Собеседники отметили, что ситуация в акватории Черного моря продолжает ухудшаться поскольку, что Россия наращивает свое военное присутствие и меняет баланс сил.

Вчера, 8 июля, в Черное море вошла группа из четырех кораблей НАТО – она состоит из трех тральщиков и флагманского корабля.

Читайте также: Украинские истребители впервые сопровождали американские бомбардировщики: видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.