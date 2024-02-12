Украина и Россия достигли "определенного паритета" в дальних беспилотниках — вице-премьер

Федоров заявил, что технологии могут спасти Украину в войне против России

Михаил Федоров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что согласен с оценкой разведки насчет того, что Украина достигла "определенного паритета" с Россией в производстве дальнобойных беспилотников. Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров в интервью агенству Reuters.

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По его словам, Украине необходимо искоренять бюрократию в военном производстве.

"В этом суть прорыва в технологической войне. Мы собираемся и дальше делать на это ставку, работать в этом направлении. Потому что технологии действительно могут нас спасти", — сказал Федоров.

Он отметил, что Силы обороны испытывают нехватку артиллерийских снарядов, а поэтому дроны являются приоритетом

Глава ведомства заявил, что в 2023 году было заключено контракты на более 300 000 дронов различных типов, из которых более 100 000 было отправлено на фронт.

"Мы убрали налоги на комплектующие БпЛА, упростили процедуру заключения контрактов и процедуру вывода из эксплуатации", — резюмировал он.

19 декабря 2023 года президент Зеленский пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.

Министр Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

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