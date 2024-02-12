Україна та Росія досягли "певного паритету" в далекобійних безпілотниках — віцепрем'єр

Федоров заявив, що технології можуть врятувати Україну у війні проти Росії

Михайло Федоров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що погоджується з оцінкою розвідки щодо того, що Україна досягла "певного паритету" з Росією у виробництві далекобійних безпілотників. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров у інтерв'ю агентству Reuters.

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За його словами, Україні необхідно викорінювати бюрократію у військовому виробництві.

"У цьому суть прориву в технологічній війні. Ми збираємося й надалі робити на це ставку, працювати в цьому напрямку. Тому що технології справді можуть нас врятувати", – сказав Федоров.

Він зазначив, що Сили оборони мають брак артилерійських снарядів, а тому дрони є пріоритетом.

Глава відомства заявив, що у 2023 році було укладено контракти на понад 300 000 дронів різних типів, з яких понад 100 000 було відправлено на фронт.

"Ми прибрали податки на комплектовання БпЛА, спростили процедуру укладання контрактів та процедуру виведення з експлуатації", – резюмував він.

19 грудня 2023 року президент Зеленський пообіцяв, що Україна наступного року виробить мільйон дронів.

Міністр Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже у грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

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