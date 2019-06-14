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14.06.2019, 15:31

Украина и США будут вместе искать ветеранов советских времен

Украина и США будут вместе искать ветеранов советских времен - Фото
Фото: Facebook Ирины Фриз

Речь идет о советских военных, воевавших во Вьетнамской войне, а также американских, попавших в плен или пропавших без вести

Министерство по делам ветеранов Украины и управление Министерства обороны США по розыску военнопленных и пропавших без вести подписали международный договор о совместной работе. Об этом в Facebook сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

В соответствии с документом, участники договора будут вместе осуществлять поиск украинских ветеранов советских времен, которые принимали участие во Вьетнамской войне в 1959-75-х годах или которые проходили службу во Вьетнаме в 1975-1986 годах.

Фриз сообщает, что договором предусмотрен доступ к этим ветеранам для интервью и получения информации о военных операциях, в которых военные США попали в плен или пропали без вести.

Как сообщала Фриз ранее, новое украинское ведомство - Министерство по делам ветеранов - должно в этом месяце заработать полноценно.

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Теги: ветераны, ирина фриз, вьетнамская война
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