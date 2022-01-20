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Украина и Вооруженные Силы готовы к любому развитию событий – Ермак

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 09:37
Украина и Вооруженные Силы готовы к любому развитию событий – Ермак - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина и Вооруженные Силы готовы к любому сценарию развития событий. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. Но при этом держим холодную голову, чтобы минимизировать риски для людей. Паника еще никому не была хорошим другом", – сказал Ермак.

По его словам, "Украина не остается в одиночестве", есть поддержка европейских стран и США.

Глава ОП также заявил, что идет подготовка встречи политических советников лидеров стран–участниц нормандского формата, которая должна состояться до конца текущего месяца.

По информации ОП, уже обсуждался визит политических советников канцлера Германии и президента Франции.

Александр Матвиенко
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