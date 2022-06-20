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"Украина может легко справиться". Посол ФРГ об условиях ЕС для переговоров о членстве

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 14:53
Анка Фельдгузен (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина сможет "легко справиться" с планом действий, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС, потому что эти требования существуют уже многие годы, а украинцы могут "очень быстро и креативно имплементировать что-то, когда нужно". Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен на брифинге в медиа центре Украина 20 июня.

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"Я думаю, что Украина может легко с ними справиться, потому что это действительно требования, которые существуют уже долгие годы. Есть уже прогресс. Возможно, не тот прогресс, который хотели бы сами украинцы, особенно в сфере судебной реформы... Мы, ваши партнеры, особенно Группа семи, постоянно в контакте по этим вопросам", — сказала Фельдгузен.

Она напомнила об успешно проведенной реформе децентрализации и отметила, что судебная реформа — станет второй реформой, которая "действительно изменит страну". Фельдгузен также заявила, что судебная реформа "никогда не была простой", однако если есть политическая воля — "можно многое сделать".

  • 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. 23-24 июня состоится заседание Евросовета, где могут утвердить это решение.
  • Еврокомиссия предоставила план действий, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Читайте также: Нидерланды просили Еврокомиссию выдвинуть "жесткие" условия для евроинтеграции Украины

Мария Макуха
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реформы евросоюз евроинтеграция Анка Фельдгузен
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