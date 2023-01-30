Украина может получить до 100 танков за три месяца, это реально – замглавы МИД

Украина может получить до 100 танков от партнеров в течение трех месяцев. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в эфире телемарафона.

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По его словам, Украина сосредоточилась на танках Leopard 2, потому что их больше всего и они стоят на вооружении не только у европейских партнеров.

По оценкам Мельника, сейчас в целом есть 2 000 танков на вооружении – то есть из тех, которые могут быть быстро переданы, также есть танки на складах ВПК.

"Leopard – это то, что может быть действительно поставлено быстро из Польши, из Германии, из других государств. Я надеюсь, что мы на основе "Леопардов" будем иметь хотя бы 100 танков. Это реально. Это реально иметь, если мы говорим о периоде трех месяцев, когда можно это все параллельно запустить", – подчеркнул дипломат.

Замглавы МИД отметил, что если сравнивать масштабы с теми, которые позволили победить гитлеровскую Германию, то этих танков мало.

"Поэтому нужно делать новые заказы на следующий год, через два года", – сказал Мельник.

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Наталія Медведєва

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