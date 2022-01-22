Украина может пригласить военных Британии, если будут активные действия России – посол
Украина может пригласить британских военных на свою территорию, если начнутся активные боевые действия с Россией. Об этом в интервью UA TV заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
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Дипломат рассказал, что его вчера спросили – пригласит ли Украина вмешаться партнеров, таких как Британия, "реальными солдатами на украинской территории", учитывая, что вооруженные силы РФ "значительно больше" украинских.
"Я ответил: если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить все что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории", – сказал Пристайко.
При этом он отметил, что сейчас – состояние неопределенности: Россия "создает туман войны" и использует его как рычаг в переговорах.
По его словам, сейчас перед Украиной и партнерами стоит задача – отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатическими методами не позволить начаться активной фазе войны.
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- После этого в британском Минобороны не исключили, что Лондон может увеличить поставки оружия Украине.
- Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Соединенное Королевство хочет новых связей с Украиной и Польшей. Аналитики нарисовали возможную геополитическую линию Лондон-Варшава-Киев.
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