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Украина может пригласить военных Британии, если будут активные действия России – посол

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2022, 15:37
Украина может пригласить военных Британии, если будут активные действия России – посол - Фото
Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба президента)

Украина может пригласить британских военных на свою территорию, если начнутся активные боевые действия с Россией. Об этом в интервью UA TV заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

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Дипломат рассказал, что его вчера спросили – пригласит ли Украина вмешаться партнеров, таких как Британия, "реальными солдатами на украинской территории", учитывая, что вооруженные силы РФ "значительно больше" украинских.

"Я ответил: если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить все что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории", – сказал Пристайко.

При этом он отметил, что сейчас – состояние неопределенности: Россия "создает туман войны" и использует его как рычаг в переговорах.

По его словам, сейчас перед Украиной и партнерами стоит задача – отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатическими методами не позволить начаться активной фазе войны.

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Марк Сировой
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