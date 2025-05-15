Украина может направить свою делегацию на переговоры в Стамбуле – Reuters

Стамбул (Иллюстративное фото: globalcenters.columbia)

Украина рассматривает возможность направления команды на переговоры с Россией в Стамбул, чтобы "услышать, что скажет делегация Москвы". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседника в украинской дипломатической среде.

По словам собеседника агентства, Украина также хочет определить, есть ли у российской команды полномочия принимать какие-либо решения.

В случае если российская делегация будет готова к "серьезному разговору", украинская сторона может с ней взаимодействовать.

"Если российская делегация не продемонстрирует ни одного серьезного подхода к переговорам, мы будем иметь право сделать вывод, что это российская шарада, а не содержательная работа ради мира", – сказал собеседник агентства.