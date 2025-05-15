Україна може направити свою делегацію на переговори у Стамбулі – Reuters

Стамбул (Ілюстративне фото: globalcenters.columbia)

Україна розглядає можливість направлення команди на переговори з Росією до Стамбула, щоб "почути, що скаже делегація Москви". Про це повідомляє Reuters із посиланням на співрозмовника з українського дипломатичного середовища.

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За словами співбесідника агенції, Україна також хоче визначити, чи має російська команда повноваження ухвалювати будь-які рішення.

У випадку якщо російська делегація буде готова до "серйозної розмови", українська сторона може з нею взаємодіяти.

"Якщо російська делегація не продемонструє жодного серйозного підходу до переговорів, ми матимемо право зробити висновок, що це російська шарада, а не змістовна робота заради миру", – сказав співрозмовник агенції.