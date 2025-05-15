Україна може направити свою делегацію на переговори у Стамбулі – Reuters
Україна розглядає можливість направлення команди на переговори з Росією до Стамбула, щоб "почути, що скаже делегація Москви". Про це повідомляє Reuters із посиланням на співрозмовника з українського дипломатичного середовища.
За словами співбесідника агенції, Україна також хоче визначити, чи має російська команда повноваження ухвалювати будь-які рішення.
У випадку якщо російська делегація буде готова до "серйозної розмови", українська сторона може з нею взаємодіяти.
"Якщо російська делегація не продемонструє жодного серйозного підходу до переговорів, ми матимемо право зробити висновок, що це російська шарада, а не змістовна робота заради миру", – сказав співрозмовник агенції.
- Увечері 14 травня Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів щодо російсько-української війни у Туреччині. Сам він до Стамбула не поїде.
- У Британії звернули увагу, що Росія спрямувала на переговори до Туреччини представників "низького рівня".
- Вдень 15 травня після прибуття до Туреччини Зеленський назвав рівень російської делегації "бутафорським". Він зазначив, що мандат представників РФ невідомий та потрібно зрозуміти, "чи спроможні вони хоч щось самі ухвалювати".