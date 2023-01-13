Украина начала получать тяжелую военную технику – Ермак

Украина стала получать от партнеров тяжелую военную технику. Процесс будет продолжаться и в дальнейшем. Об этом в Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Чтобы выиграть эту войну, нам нужна дополнительная военная техника, тяжелая техника. Наше сотрудничество с нашими союзниками продолжается, и все, что я могу сказать, это то, что мы начали получать тяжелую технику", – написал он.

"И так будет и дальше, потому что я знаю, что наши партнеры и дальше будут поддерживать нас всеми возможными способами", – добавил Ермак.

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Вадим Ребрина

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