Украина начала получать тяжелую военную технику – Ермак
13.01.2023, 17:04
Андрей Ермак (Фото: Офис президента)
Украина стала получать от партнеров тяжелую военную технику. Процесс будет продолжаться и в дальнейшем. Об этом в Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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"Чтобы выиграть эту войну, нам нужна дополнительная военная техника, тяжелая техника. Наше сотрудничество с нашими союзниками продолжается, и все, что я могу сказать, это то, что мы начали получать тяжелую технику", – написал он.
"И так будет и дальше, потому что я знаю, что наши партнеры и дальше будут поддерживать нас всеми возможными способами", – добавил Ермак.
- 11 января президент Польши Анджей Дуда пообещал, что Украина получит роту немецких танков Leopard в ближайшее время.
- Чешский завод Excalibur Army готовит новую партию танков Т-72, модернизацию которых для Украины оплачивают США и Нидерланды.
- Франция надеется поставить Украине легкие боевые танки AMX 10-RC в течение двух месяцев.
- Правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует предоставить Украине танки.
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