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Украина начала получать тяжелую военную технику – Ермак

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 17:04
Украина начала получать тяжелую военную технику – Ермак - Фото
Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Украина стала получать от партнеров тяжелую военную технику. Процесс будет продолжаться и в дальнейшем. Об этом в Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Чтобы выиграть эту войну, нам нужна дополнительная военная техника, тяжелая техника. Наше сотрудничество с нашими союзниками продолжается, и все, что я могу сказать, это то, что мы начали получать тяжелую технику", – написал он.

"И так будет и дальше, потому что я знаю, что наши партнеры и дальше будут поддерживать нас всеми возможными способами", – добавил Ермак.

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Вадим Ребрина
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оружие техника андрей ермак
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