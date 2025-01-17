Украина не согласится на концепцию "мир любой ценой" – постпред в ООН Кислица

Постпред Украины в ООН подчеркнул, что геополитические амбиции России не заканчиваются только Украиной

Сергей Кислица (Фото: ЭРА)

Украина хочет прекращения полномасштабной войны, но не согласится на концепцию "мира любой ценой". Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, концепция "мира любой ценой" не принесет настоящего и длительного мира вообще. Это будет только стимулом для агрессора продолжать нарушать международное право. И не только в Украине, говорит Кислица.

"Реализация концепции "мир через силу" является единственным эффективным инструментом остановить агрессора и обеспечить всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир в соответствии с принципами Устава ООН", – сказал постпред.

Кислица отметил, что дипломатический путь к такому миру лежит через реализацию Формулы мира. Украина готова рассматривать мирные предложения других стран, но если они учитывают восстановление территориальной целостности, основываются на принципе "ничего об Украине без Украины" и не отождествляют жертву с агрессором.

Также постпред отметил, что геополитические амбиции России не заканчиваются только Украиной. Он напомнил ультиматум Кремля о том, что НАТО должно вернуться на свои границы в 1997 году.

"Некоторым странам, которые присоединились к Альянсу позже, следует помнить об этом", – отметил постпред.

6 января 2025 года Зеленский заявил, что первые переговоры о прекращении российско-украинской войны состоятся с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации. Затем – с российским диктатором Владимиром Путиным.

15 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что хочет, чтобы представитель Польши присутствовал на предстоящих мирных переговорах.

16 января глава МИД Сибига заявил, что при Трампе у Украины есть дополнительные шансы ускорить достижение справедливого мира.