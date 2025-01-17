Україна не погодиться на концепцію "мир за будь-яку ціну" – постпред в ООН Кислиця

Постпред України в ООН підкреслив, що геополітичні амбіції Росії не закінчуються тільки Україною

Сергій Кислиця (Фото: ЕРА)

Україна хоче припинення повномасштабної війни, але не погодиться на концепцію "миру за будь-яку ціну". Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За його словами, концепція "миру за будь-яку ціну" не принесе справжнього і тривалого миру взагалі. Це буде лише стимулом для агресора продовжувати порушувати міжнародне право. І не лише в Україні, каже Кислиця.

"Реалізація концепції "мир через силу" є єдиним ефективним інструментом зупинити агресора та забезпечити всеосяжний, справедливий і міцний мир відповідно до принципів Статуту ООН", – сказав постпред.

Кислиця зазначив, що дипломатичний шлях до такого миру лежить через реалізацію Формули миру. Також Україна готова розглядати мирні пропозиції інших країн, але якщо вони враховують відновлення територіальної цілісності, ґрунтуються на принципі "нічого про Україну без України" і не ототожнюють жертву з агресором.

Також постпред зазначив, що геополітичні амбіції Росії не закінчуються тільки Україною. Він нагадав ультиматум Кремля стосовно того, що НАТО має повернутися до своїх кордонів 1997 року.

"Деяким країнам, які приєдналися до Альянсу пізніше, варто пам’ятати про це", – зазначив постпред.

6 січня 2025 року Зеленський заявив, що перші переговори про припинення російсько-української війни відбудуться з обраним президентом США Дональдом Трампом після його інавгурації. Потім – з російським диктатором Володимиром Путіним.

15 січня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що хоче, щоб представник Польщі був присутній на майбутніх мирних переговорах.

16 січня глава МЗС Сибіга заявив, що за Трампа Україна має додаткові шанси прискорити досягнення справедливого світу.