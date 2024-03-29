Украина объявила в розыск "главного дипломата" Приднестровья
Служба безопасности Украины объявила в розыск "министра иностранных дел" непризнанного Приднестровья Виталия Игнатьева. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства внутренних дел.
В карточке розыска на сайте МВД датой "исчезновения" Игнатьева указано 31 января 2024 года. Место – Тирасполь, "столица" оккупированного Россией Приднестровья.
Игнатьева объявили в розыск на основании подозрения по двум статьям: о коллаборационной деятельности и о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Игнатьев – уроженец Одесской области и гражданин Украины. С 2016 года он возглавляет "министерство иностранных дел" непризнанного Приднестровья.
11 января 2024 года сообщалось, что Игнатьев получил повестку – он был обязан явиться в СБУ в течение недели для получения подозрения.
Как писало молдовское издание NewsMaker, в 2014 году Игнатьев поддержал российскую оккупацию Крыма. Он не раз публично высказывался за официальное присоединение Приднестровья к РФ. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он избегал высказываний о российской агрессии, однако не осудил ее.
В материале говорилось, что для властей Молдовы будет тяжело экстрадировать Игнатьева в Украину, поскольку на него сейчас распространяется иммунитет как на "официального переговорщика от ПМР по урегулированию приднестровского конфликта".
- 25 февраля "депутаты" псевдореспублики обратились в Россию с просьбой "защитить" ее от Молдовы: будто последняя развязала против незаконной ПМР "экономическую войну".
- Представитель Министерства иностранных дел Молдовы Даниэл Воде назвал так называемый съезд "очередной кампанией, спланированной Кремлем". Бюро политик по реинтеграции Молдовы отвергло пропагандистские заявления, озвученные на незаконном съезде в Тирасполе.
- По состоянию на 28 февраля не фиксировались провокации на границе с Молдовой в части, которая контролируется незаконным Приднестровьем, сообщил в комментарии LIGA.net представитель ГПСУ Демченко.