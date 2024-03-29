Украина объявила в розыск "главного дипломата" Приднестровья

Его подозревают в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины

Виталий Игнатьев (Фото: ресурс непризнанного Приднестровья)

Служба безопасности Украины объявила в розыск "министра иностранных дел" непризнанного Приднестровья Виталия Игнатьева. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства внутренних дел.

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В карточке розыска на сайте МВД датой "исчезновения" Игнатьева указано 31 января 2024 года. Место – Тирасполь, "столица" оккупированного Россией Приднестровья.

Игнатьева объявили в розыск на основании подозрения по двум статьям: о коллаборационной деятельности и о посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Игнатьев – уроженец Одесской области и гражданин Украины. С 2016 года он возглавляет "министерство иностранных дел" непризнанного Приднестровья.

11 января 2024 года сообщалось, что Игнатьев получил повестку – он был обязан явиться в СБУ в течение недели для получения подозрения.

Как писало молдовское издание NewsMaker, в 2014 году Игнатьев поддержал российскую оккупацию Крыма. Он не раз публично высказывался за официальное присоединение Приднестровья к РФ. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он избегал высказываний о российской агрессии, однако не осудил ее.

В материале говорилось, что для властей Молдовы будет тяжело экстрадировать Игнатьева в Украину, поскольку на него сейчас распространяется иммунитет как на "официального переговорщика от ПМР по урегулированию приднестровского конфликта".