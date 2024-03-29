Україна оголосила в розшук "головного дипломата" Придністров'я

Його підозрюють у колабораціонізмі та посяганні на територіальну цілісність України

Віталій Ігнатьєв (Фото: ресурс невизнаного Придністров'я)

Служба безпеки України оголосила в розшук "міністра закордонних справ" невизнаного Придністров’я Віталія Ігнатьєва. Відповідна інформація з’явилася на сайті Міністерства внутрішніх справ.

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У картці розшуку на сайті МВС датою "зникнення" Ігнатьєва вказано 31 січня 2024 року. Місце – Тирасполь, "столиця" окупованого Росією Придністров'я.

Ігнатьєва оголосили в розшук на підставі підозри за двома статтями: про колабораційну діяльність та про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Ігнатьєв – уродженець Одеської області та громадянин України. З 2016 року він очолює "міністерство закордонних справ" невизнаного Придністров'я.

11 січня 2024-го повідомлялося, що Ігнатьєв отримав повістку - він був зобов'язаний з'явитися в СБУ протягом тижня для отримання підозри.

Як писало молдовське видання NewsMaker, у 2014 році Ігнатьєв підтримав російську окупацію Криму. Він неодноразово публічно висловлювався за офіційне приєднання Придністров'я до РФ. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він уникав висловлювань про російську агресію, проте не засудив її.

У матеріалі йшлося, що для влади Молдови буде важко екстрадувати Ігнатьєва до України, оскільки на нього зараз поширюється імунітет як на "офіційного перемовника від ПМР з питання врегулювання придністровського конфлікту".