Украина переходит на зимнее время в ночь на 30 октября

В ночь на 30 октября украинцы переходят на зимнее время, то есть переводят стрелки часов на один час назад. Такие правила установлены постановлением Кабмина о порядке исчисление времени в Украине.

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Переход на зимнее время происходит в Украине в последнее воскресенье октября – в 04:00 утра стрелки часов должны быть переведены на час назад.

Таким образом, следующие сутки в выходной день автоматически увеличатся на час.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Летний и зимний порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и наоборот регулярно начал осуществляться с 1981 года.

В марте 2021 года Рада предварительно одобрила отмену перехода на летнее время, но провалила голосование во втором чтении. Законопроект был отправлен на доработку.

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Наталія Медведєва

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