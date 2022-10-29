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Украина переходит на зимнее время в ночь на 30 октября

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 06:45
Украина переходит на зимнее время в ночь на 30 октября - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В ночь на 30 октября украинцы переходят на зимнее время, то есть переводят стрелки часов на один час назад. Такие правила установлены постановлением Кабмина о порядке исчисление времени в Украине.

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Переход на зимнее время происходит в Украине в последнее воскресенье октября – в 04:00 утра стрелки часов должны быть переведены на час назад.

Таким образом, следующие сутки в выходной день автоматически увеличатся на час.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Летний и зимний порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и наоборот регулярно начал осуществляться с 1981 года.

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Наталія Медведєва
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перевод часов зимнее время
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