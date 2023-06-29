Украина подает в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитый пассажирский боинг
Украина и другие участники международной координационной группы направили в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитый в 2020 году пассажирский Боинг украинской авиакомпании. Заявление об этом опубликовал МИД.
В заявлении говорится, что между Ираном и Международной группой по координации помощи жертвам рейса PS752 (в нее входят представители Канады, Швеции, Украины и Великобритании) не удалось достигнуть соглашение по организации арбитража в соответствии со статьей 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации.
В связи с этим Координационная группа передает спор в Международный суд ООН, "чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконно сбитый рейс PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
- 8 января 2020 года недалеко от Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS752. Погибли все 176 человек на борту, в том числе 55 граждан и 30 резидентов Канады.
- Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing, и заявил о готовности выплатить компенсации семьям жертв.
- 17 марта 2021 года в Иране опубликовали итоговый отчет о расследовании, но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его "сборником манипуляций".
- 20 мая суд Канады решил, что уничтожение самолета МАУ в Иране было терактом. В Тегеране это решение раскритиковали.
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