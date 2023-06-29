Украина подает в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитый пассажирский боинг

Украина и другие участники международной координационной группы направили в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитый в 2020 году пассажирский Боинг украинской авиакомпании. Заявление об этом опубликовал МИД.

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В заявлении говорится, что между Ираном и Международной группой по координации помощи жертвам рейса PS752 (в нее входят представители Канады, Швеции, Украины и Великобритании) не удалось достигнуть соглашение по организации арбитража в соответствии со статьей 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации.

В связи с этим Координационная группа передает спор в Международный суд ООН, "чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконно сбитый рейс PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

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