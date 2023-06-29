Україна подає до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збитий пасажирський боїнг

Україна та інші учасники міжнародної координаційної групи направили до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збитий у 2020 році пасажирський боїнг української авіакомпанії. Заяву про це опублікувало МЗС.

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У заяві йдеться, що між Іраном та Міжнародною групою з координації допомоги жертвам рейсу PS752 (до неї входять представники Канади, Швеції, України та Великої Британії) не вдалося досягти угоди щодо організації арбітражу відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації.

У зв'язку з цим Координаційна група передає суперечку до Міжнародного суду ООН, "щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

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