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Україна подає до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збитий пасажирський боїнг

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 18:09
Україна подає до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збитий пасажирський боїнг - Фото
Пам'ятник загиблим на рейсі PS752 (фото – ЕРА)

Україна та інші учасники міжнародної координаційної групи направили до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збитий у 2020 році пасажирський боїнг української авіакомпанії. Заяву про це опублікувало МЗС.

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У заяві йдеться, що між Іраном та Міжнародною групою з координації допомоги жертвам рейсу PS752 (до неї входять представники Канади, Швеції, України та Великої Британії) не вдалося досягти угоди щодо організації арбітражу відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації.

У зв'язку з цим Координаційна група передає суперечку до Міжнародного суду ООН, "щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Сергій Бережний
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