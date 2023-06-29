Україна подає до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збитий пасажирський боїнг
Україна та інші учасники міжнародної координаційної групи направили до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збитий у 2020 році пасажирський боїнг української авіакомпанії. Заяву про це опублікувало МЗС.
У заяві йдеться, що між Іраном та Міжнародною групою з координації допомоги жертвам рейсу PS752 (до неї входять представники Канади, Швеції, України та Великої Британії) не вдалося досягти угоди щодо організації арбітражу відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації.
У зв'язку з цим Координаційна група передає суперечку до Міжнародного суду ООН, "щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".
- 8 січня 2020 року неподалік Тегерана розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ Boeing 737-800 NG рейсу PS752. Загинули всі 176 осіб на борту, зокрема 55 громадян та 30 резидентів Канади.
- Іран три доби заперечував причетність, але потім визнав, що "ненавмисно" збив Boeing, і заявив про готовність виплатити компенсації родинам жертв.
- 17 березня 2021 року в Ірані опублікували підсумковий звіт про розслідування, але глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав його "збірником маніпуляцій".
- 20 травня суд Канади вирішив, що знищення літака МАУ в Ірані було терактом. У Тегерані це рішення розкритикували.
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