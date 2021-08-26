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Украина подпишет безвизовый режим с Маврикием

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2021, 13:55
Украина подпишет безвизовый режим с Маврикием - Фото
Маврикий (Фото – Dai Kurokawa,EPA)

Украина подпишет соглашение о безвизовом режиме с Республикой Маврикий. Такое решение принял сегодня, 26 августа 2021 года Кабинет министров, сообщает в Telegram нардеп из Евросолидарности Алексей Гончаренко.

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Правительство уполномочило посла Украины в ЮАР Любовь Абравитову подписать соглашение с Маврикием о взаимной отмене визовых требований.

Расположенное в Индийском океане к востоку от Мадагаскара островное государство пользуется популярностью у туристов как место пляжного отдыха и серфинга.

Денис Юдин
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