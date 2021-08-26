Украина подпишет безвизовый режим с Маврикием

Украина подпишет соглашение о безвизовом режиме с Республикой Маврикий. Такое решение принял сегодня, 26 августа 2021 года Кабинет министров, сообщает в Telegram нардеп из Евросолидарности Алексей Гончаренко.

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Правительство уполномочило посла Украины в ЮАР Любовь Абравитову подписать соглашение с Маврикием о взаимной отмене визовых требований.

Расположенное в Индийском океане к востоку от Мадагаскара островное государство пользуется популярностью у туристов как место пляжного отдыха и серфинга.

18 ноября 2020-го Украина подписала соглашение о безвизе с Индонезией.

25 ноября 2020-го о безвизовом режиме договорились с государством Сент-Винсент и Гренадины.

24 июня 2021 года стало известно, что Украина работает над безвизовым режимом с Китаем.

15 июля Украина заключила соглашение о безвизе с Перу.

Денис Юдин

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