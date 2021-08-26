Украина подпишет безвизовый режим с Маврикием
26.08.2021, 13:55
Маврикий (Фото – Dai Kurokawa,EPA)
Украина подпишет соглашение о безвизовом режиме с Республикой Маврикий. Такое решение принял сегодня, 26 августа 2021 года Кабинет министров, сообщает в Telegram нардеп из Евросолидарности Алексей Гончаренко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Правительство уполномочило посла Украины в ЮАР Любовь Абравитову подписать соглашение с Маврикием о взаимной отмене визовых требований.
Расположенное в Индийском океане к востоку от Мадагаскара островное государство пользуется популярностью у туристов как место пляжного отдыха и серфинга.
- 18 ноября 2020-го Украина подписала соглашение о безвизе с Индонезией.
- 25 ноября 2020-го о безвизовом режиме договорились с государством Сент-Винсент и Гренадины.
- 24 июня 2021 года стало известно, что Украина работает над безвизовым режимом с Китаем.
- 15 июля Украина заключила соглашение о безвизе с Перу.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Последние новости
Комментарии