Китай и Украина работают над совместным безвизом – посол
24.06.2021, 14:53
Посол Китая в Украине Фань Сяньжун (скриншот видео Украина 24)
Китай и Украина работают над правительственным соглашением о безвизовых поездках граждан в эти две страны. Об этом в эфире канала Украина 24 заявил посол Китая в Украине Фань Сяньжун.
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"Соглашение находится на стадии согласования. Смысл такой, чтобы максимальным образом создать удобство для граждан наших стран в том, чтобы они ездили друг к другу", – сказал дипломат.
Сяньжун уверен, что соглашение удастся подписать, так как есть "активное отношение с обеих сторон".
- 23 марта президент Владимир Зеленский ввел безвиз для туристов из Китая до 30 сентября.
- За год Украина поднялась на шесть позиций в рейтинге силы паспорта от Henley and Partners.
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