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Китай и Украина работают над совместным безвизом – посол

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2021, 14:53
Китай и Украина работают над совместным безвизом – посол - Фото
Посол Китая в Украине Фань Сяньжун (скриншот видео Украина 24)

Китай и Украина работают над правительственным соглашением о безвизовых поездках граждан в эти две страны. Об этом в эфире канала Украина 24 заявил посол Китая в Украине Фань Сяньжун.

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"Соглашение находится на стадии согласования. Смысл такой, чтобы максимальным образом создать удобство для граждан наших стран в том, чтобы они ездили друг к другу", – сказал дипломат.

Сяньжун уверен, что соглашение удастся подписать, так как есть "активное отношение с обеих сторон".

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Марк Сировой
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безвиз фань сяньжун украина - китай
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