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Почему Украина получает военную помощь из США бесплатно, а не по ленд-лизу. Объяснение МИД

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 18:18
Почему Украина получает военную помощь из США бесплатно, а не по ленд-лизу. Объяснение МИД - Фото
Олег Николенко (фото: facebook.com/oleg.nikolenko.50)

Соединенные Штаты Америки пока не использует ленд-лиз для передачи военной помощи Украине, они действуют для этого в рамках других программ, чтобы сэкономить украинский бюджет в будущем. Об этом сказал представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии hromadske.

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Представитель МИД объяснил, что механизм ленд-лиза состоит в том, что США могут передавать Украине имеющиеся у них оборонные изделия в аренду или на условиях лизинга.

"Преимущество этого инструмента – быстрота принятия Администрацией США решений по упрощенной процедуре без лишней бюрократии и необходимости голосования по каждому пакету помощи Украине в Конгрессе США. Недостаток – объемы поставок американского оружия в рамках ленд-лиза напрямую зависят от финансовых возможностей Украины", – сказал Николенко.

По его словам, на этом этапе войны США считают необходимым оказывать военную помощь Украине за счет собственного федерального бюджета.

Это связано с тем, что недостаточность помощи Украине или ее неэффективность "будет иметь фатальные последствия для всего свободного демократического мира".

Как рассказал Николенко, в рамках соответствующего закона США о дополнительных ассигнованиях в поддержку Украины, сейчас военная помощь поступает по трем программам:

- инициатива содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI);

- внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF);

- пополнение запасов оружия США (Replenishment of U.S. weapons stocks).

Эти программы, в отличие от ленд-лиза, не предусматривают возмещения со стороны Украины стоимости предоставленного вооружения, военной техники и боеприпасов. Эта военная помощь оказывается безвозмездно.

"Американская сторона была инициатором создания Контактной группы по обороне Украины, в работе которой участвуют 50 стран. Благодаря совместным дипломатическим усилиям и ведущей роли США удалось мобилизовать предоставление Украине со стороны членов НАТО и других партнеров оружия стоимостью $40 млрд", – добавил Николенко.

Читайте также: В приоритете – бесплатная помощь. У Байдена объяснили, почему пока не используют ленд-лиз 

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Наталія Медведєва
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МИД военная помощь олег николенко ленд-лиз
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