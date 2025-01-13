Украина получила первую немецко-французскую новейшую самоходную артустановку RCH 155

Фото: Germany at NATO/Х

Германия передала Украине сверхсовременную самоходную артиллерийскую установку RCH 155, Берлин обещает еще 53 единицы. Об этом пишет издание Stuttgarter Zeitung.

"Это сигнал, что Украина может положиться на нас. Германия готова взять на себя ответственность в Европе", – сказал министр обороны Германии Борис Писториус, выступая в танкостроительной компании KNDS в Касселе.

Украина ожидает еще 53 единицы САУ RCH 155. Она предназначена для обеспечения огневой поддержки войск на больших расстояниях с максимальной точностью и эффективностью. Заявленная дальность стрельбы – до 54 км, в башне гаубицы можно перевозить до 30 снарядов. Благодаря максимальной автоматизации САУ экипаж – всего два человека.

Украинский посол Алексей Макеев, находясь на мероприятии, поблагодарил Германию за поддержку и заявил, что "Украине не нужны посредники, а нужны союзники".

KNDS (Krauss-Maffei Wegmann and Nexter Defense Systems) – это международный концерн, объединяющий две крупные компании в оборонной промышленности: немецкую Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и французскую Nexter Systems. Он был создан для совместной разработки и производства современной оборонной техники, в частности, бронетехники, артиллерии и других военных систем.

В сентябре 2022 года в Германии согласились продать Украине 18 RCH-155. Стоимость принятого контракта составила 216 млн евро. Однако тогда заявляли, что первые экземпляры установок будут готовы примерно в марте 2025 года.

6 июня 2024 года в KNDS заявляли, что определенное время не смогут поставлять оружие Украине из-за того, что их способность к быстрому производству исчерпана.

7 июня KNDS объявило о создании своего предприятия в Украине.

18 июня в KNDS заявили, что украинская армия подписала с предприятием контракт по поставке 54 САУ RCH-155.