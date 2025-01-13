Україна отримала першу німецько-французьку новітню самохідну артустановку RCH 155

Фото: Germany at NATO/Х

Німеччина передала Україні надсучасну самохідну артилерійську установку RCH 155, Берлін обіцяє ще 53 одиниці. Про це пише видання Stuttgarter Zeitung.

"Це сигнал, що Україна може на нас покластися. Німеччина готова взяти на себе відповідальність у Європі", – сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, виступаючи у танкобудівній компанії KNDS у Касселі.

Україна очікує ще 53 одиниці САУ RCH 155. Вона призначена для забезпечення вогневої підтримки військ на великих відстанях із максимальною точністю та ефективністю. Заявлена дальність стрільби – до 54 км, у башті гаубиці можна перевозити до 30 снарядів. Завдяки максимальній автоматизації САУ екіпаж – лише дві людини.

Український посол Олексій Макеєв, перебуваючи на заході, подякував Німеччині за підтримку та заявив, що "Україні не потрібні посередники, а потрібні союзники".

KNDS (Krauss-Maffei Wegmann and Nexter Defense Systems) — це міжнародний концерн, що об'єднує дві великі компанії в оборонній промисловості: німецьку Krauss-Maffei Wegmann (KMW) та французьку Nexter Systems. Він був створений для спільної розробки та виробництва сучасної оборонної техніки, зокрема бронетехніки, артилерії та інших військових систем.

У вересні 2022 року у Німеччині погодились продати Україні 18 RCH-155. Вартість ухваленого контракту становила 216 млн євро. Однак тоді заявляли, що перші екземпляри установок будуть готові приблизно у березні 2025 року.

6 червня 2024 року в KNDS заявляли, що певний час не зможуть постачати зброю Україні через те, що їхня здатність до швидкого виробництва вичерпана.

7 червня KNDS оголосило про створення свого підприємства в Україні.

18 червня у KNDS заявили, що українська армія підписала з підприємством контракт щодо постачання 54 САУ RCH-155.