Украина получила шведские ЗРК RBS 70 и радиолокационную станцию к ним – фото

Украина получила шведские зенитно-ракетные комплексы малой дальности RBS 70 и радиолокационную станцию к ним. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба 88-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, их проанализировали в Defense Express.

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Фото 88-й ОМБр свидетельствуют, что Украина не позже марта-апреля 2023 года получила шведские ЗРК малой дальности RBS 70 и как минимум одну РЛС типа PS-70, которая может обнаруживать цели на дистанции до 40 км и на высоте до 10 км.

О том, что Украина просит у Швеции ЗРК типа RBS 70, стало известно в конце августа 2022 года.

В отличие от аналогичных комплексов, где используется инфракрасная головка самонаведения, ЗРК RBS 70 наводит ракету на цель лазерным лучом. Это позволяет поражать самолеты или другие цели врага, даже если они улетают на встречном курсе и энергично маневрируют.

Отмечается, что наведение именно по лазерному лучу делает RBS 70 малозаметным для врага и устойчивым для тепловых "ловушек" или средств РЭБ.

"Благодаря своим характеристикам RBS 70 занимает промежуточную нишу между ПЗРК и "классическими" ЗРК малой дальности, и здесь особо интересно, какую из трех модификаций этого комплекса получили ВСУ", – пишет Defense Express.

Сообщается, что базовый вариант RBS 70 Mk0, производство которого стартовало еще в 1970-х годах, может работать по целям на дальность до 5 км и на высоте до 3 км.

В начале 1990-х годов в производство пошла версия RBS 70 Mk 2 с дальностью стрельбы до 7 км и высотой поражения до 4 км.

В декабре 2018 года Чехия заказала 16 комплексов RBS 70 NG, имеющих дальность стрельбы до 9 км и высоту поражения до 5 км.

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Наталія Медведєва

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