Украина получит два самолета ASC 890. Воздушные силы думают, как уберечь их от россиян

Выбирать тактику защиты самолетов украинские военные будут после того, как те поступят в Украину, сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Илья Евлаш

Шведский самолет ASC 890 (Фото: Милитарный)

Пресс-секретарь премьер-министра Швеции Том Самуэльссон сообщил, что в рамках нового пакета военной помощи Швеция передаст Украине не один, а два самолета радиолокационной разведки и управления (ASC 890).

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"В пакет входят два самолета воздушного наблюдения и управления (ACS 890), которые помогут Украине идентифицировать цели на большом расстоянии", – написал он.

Чиновник также опубликовал фото, на котором премьер Швеции Ульф Кристерссон демонстрирует самолет послу Украины в Швеции Андрею Плахотнюку.

Фото: Tom Samuelsson/Х

Представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш заявил LIGA.net, что украинская армия имеет наработки, как защитить данные самолеты от атак россиян.

"Мы понимаем, что этот самолет будет одной из приоритетных целей оккупантов, когда нам его передадут. Конечно, у нас есть наработка, как уберечь подобную технику", – сказал он.

В то же время представитель ВС призвал не спешить с подобными обсуждениями, поскольку ASC 890, как и западные истребители F-16, только отправляются в Украину.

"Когда они все поступят к нам, будем смотреть уже по характеру боевых действий, как именно можно будет защитить воздушные суда", – пояснил Евлаш.

29 мая 2024 года Швеция объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине стоимостью $1,3 млрд.

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