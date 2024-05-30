Україна отримає два літаки ASC 890. Повітряні сили думають, як уберегти судна від росіян

Вибирати тактику захисту літаків українські військові будуть після того, як ті надійдуть в Україну, повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш

Шведський літак ASC 890 (Фото: Мілітарний)

Прессекретар прем'єр-міністра Швеції Том Самуельссон повідомив, що в рамках нового пакета військової допомоги Швеція передасть Україні не один, а два літаки радіолокаційної розвідки та управління (ASC 890).

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"До пакета входять два літаки повітряного спостереження та управління (ACS 890), які допоможуть Україні ідентифікувати цілі на великій відстані", – написав він.

Посадовець також опублікував фото, на якому прем'єр Швеції Ульф Крістерссон демонструє літак послу України у Швеції Андрію Плахотнюку.

Фото: Tom Samuelsson/Х

Речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш заявив LIGA.net, що українська армія має напрацювання, як захистити дані літаки від атак росіян.

"Ми розуміємо, що цей літак буде однією з пріоритетних цілей окупантів, коли нам його передадуть. Звісно, що у нас є напрацювання, як уберегти подібну техніку", – сказав він.

Водночас речник ПС закликав не поспішати з подібними обговорюваннями, оскільки ASC 890, як і західні винищувачі F-16, тільки відправляються в Україну.

"Коли вони усі надійдуть до нас, то будемо дивитись вже по характеру бойових дій, як саме можна буде захистити повітряні судна", – пояснив Євлаш.

29 травня 2024 року Швеція оголосила про виділення нового пакета військової допомоги Україні вартістю $1,3 млрд.

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