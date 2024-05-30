Україна отримає два літаки ASC 890. Повітряні сили думають, як уберегти судна від росіян
Прессекретар прем'єр-міністра Швеції Том Самуельссон повідомив, що в рамках нового пакета військової допомоги Швеція передасть Україні не один, а два літаки радіолокаційної розвідки та управління (ASC 890).
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
"До пакета входять два літаки повітряного спостереження та управління (ACS 890), які допоможуть Україні ідентифікувати цілі на великій відстані", – написав він.
Посадовець також опублікував фото, на якому прем'єр Швеції Ульф Крістерссон демонструє літак послу України у Швеції Андрію Плахотнюку.
Речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш заявив LIGA.net, що українська армія має напрацювання, як захистити дані літаки від атак росіян.
"Ми розуміємо, що цей літак буде однією з пріоритетних цілей окупантів, коли нам його передадуть. Звісно, що у нас є напрацювання, як уберегти подібну техніку", – сказав він.
Водночас речник ПС закликав не поспішати з подібними обговорюваннями, оскільки ASC 890, як і західні винищувачі F-16, тільки відправляються в Україну.
"Коли вони усі надійдуть до нас, то будемо дивитись вже по характеру бойових дій, як саме можна буде захистити повітряні судна", – пояснив Євлаш.
- 29 травня 2024 року Швеція оголосила про виділення нового пакета військової допомоги Україні вартістю $1,3 млрд.
Читайте також: ASC 890 як посилення "очей" F-16. Повітряні сили розповіли, що за літак передає Швеція