Украина получит от стран-союзниц тральщики "Мелитополь" и "Геническ"
Бельгия и Нидерланды передали Украине два минных тральщика, которые будут названы в честь временно оккупированных городов Мелитополь и Геническ. Об этом сообщило Минобороны Нидерландов.
Бельгийское судно BNS Narcis и голландское Zr.Ms. Vlaardingen были переданы во время церемонии на бельгийской военно-морской базе Зебрюгге. Произошло это некоторое время назад, а сообщается только сейчас из "соображений эксплуатационной безопасности", уточнили в министерстве.
"Тральщики мин вступают в новую главу, под новым флагом, с новой миссией", – сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.
Тральщик Zr.Ms. Vlaardingen будет назван в честь временно оккупированного Мелитополя. Также страна передаст до конца года еще одно судно – Zr.Ms. Makkum, которое будет названо в честь Геническа, который также в оккупации. В декабре 2024 года экипаж Военно-Морских Сил Украины завершил на нем обучение.
Во время церемонии передчи Брекельманс рассказал о дарении и его конечной цели.
"Будущее, в котором Черное море будет открытым и свободным, а украинские города больше не будут оккупированы", – сказал он.
Глава голландского Минобороны отметил, что порты Украины и судоходные пути в Черном море – это источник жизненной силы украинской экономики. Они находятся под постоянной угрозой.
"Именно поэтому для безопасности на море и свободного прохода столь важно, чтобы Украина могла использовать поисковые судна для разминирования", – резюмировал Брекельманс.
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