Украина получит от стран-союзниц тральщики "Мелитополь" и "Геническ"

Суда для обнаружения мин в Черном море Киеву передадут Бельгия и Нидерланды

Передача кораблей Украине (Фото: defensie.nl)

Бельгия и Нидерланды передали Украине два минных тральщика, которые будут названы в честь временно оккупированных городов Мелитополь и Геническ. Об этом сообщило Минобороны Нидерландов.

Бельгийское судно BNS Narcis и голландское Zr.Ms. Vlaardingen были переданы во время церемонии на бельгийской военно-морской базе Зебрюгге. Произошло это некоторое время назад, а сообщается только сейчас из "соображений эксплуатационной безопасности", уточнили в министерстве.

"Тральщики мин вступают в новую главу, под новым флагом, с новой миссией", – сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Тральщик Zr.Ms. Vlaardingen будет назван в честь временно оккупированного Мелитополя. Также страна передаст до конца года еще одно судно – Zr.Ms. Makkum, которое будет названо в честь Геническа, который также в оккупации. В декабре 2024 года экипаж Военно-Морских Сил Украины завершил на нем обучение.

Во время церемонии передчи Брекельманс рассказал о дарении и его конечной цели.

"Будущее, в котором Черное море будет открытым и свободным, а украинские города больше не будут оккупированы", – сказал он.

Глава голландского Минобороны отметил, что порты Украины и судоходные пути в Черном море – это источник жизненной силы украинской экономики. Они находятся под постоянной угрозой.

"Именно поэтому для безопасности на море и свободного прохода столь важно, чтобы Украина могла использовать поисковые судна для разминирования", – резюмировал Брекельманс.