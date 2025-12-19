Украина помогла более 100 бывшим беларуским узникам Лукашенко добраться до Евросоюза

Киев в сотрудничестве с партнерами перевез в ЕС бывших политзаключенных из Беларуси, среди которых оппозиционеры, журналисты и общественные деятели

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Более 100 бывших беларуских узников режима диктатора Александра Лукашенко было довезено из Украины в Польшу и Литву, сообщил Координационный штаб повопросам обращения с военнопленными.

Ведомство сообщило о перевозке в страны Европейского Союза 109 бывших беларуских политзаключенных: среди них – известные представители оппозиции страны, журналисты и общественные деятели, которые длительное время находились под репрессиями.

"В Варшаве их встречали родственники, волонтеры, журналисты и дипломаты. Часть бывших пленников решила остаться в Польше, другая – продолжит путь в Литву", – рассказали в Коордштабе.

Там отметили, что эта гуманитарная операция стала возможной благодаря сотрудничеству Украины с международными партнерами.

Также ведомство поблагодарило США, правительства европейских государств, международных партнеров и все вовлеченные стороны за "поддержку, солидарность и содействие" в проведении этого мероприятия.

