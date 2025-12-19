Украина помогла более 100 бывшим беларуским узникам Лукашенко добраться до Евросоюза
Более 100 бывших беларуских узников режима диктатора Александра Лукашенко было довезено из Украины в Польшу и Литву, сообщил Координационный штаб повопросам обращения с военнопленными.
Ведомство сообщило о перевозке в страны Европейского Союза 109 бывших беларуских политзаключенных: среди них – известные представители оппозиции страны, журналисты и общественные деятели, которые длительное время находились под репрессиями.
"В Варшаве их встречали родственники, волонтеры, журналисты и дипломаты. Часть бывших пленников решила остаться в Польше, другая – продолжит путь в Литву", – рассказали в Коордштабе.
Там отметили, что эта гуманитарная операция стала возможной благодаря сотрудничеству Украины с международными партнерами.
Также ведомство поблагодарило США, правительства европейских государств, международных партнеров и все вовлеченные стороны за "поддержку, солидарность и содействие" в проведении этого мероприятия.
- 13 декабря из беларуских тюрем вернулись на свободу 123 человека, в том числе – пятеро украинцев. Президент Зеленский отмечал, что это произошло благодаря активной роли США и сотрудничеству разведок.
- Среди освобожденных – известные оппозиционеры Колесникова и Бабарико.
- В ответ США сняли санкции с Беларуськалия.
Комментарии (0)