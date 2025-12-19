Україна допомогла понад 100 колишнім білоруським бранцям Лукашенка дістатися Євросоюзу

Київ у співпраці з партнерами перевіз до ЄС колишніх політв'язнів із Білорусі

Фото: Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими

Більш ніж 100 колишніх білоруських бранців режиму диктатора Олександра Лукашенка було довезено з України до Польщі та Литви, повідомив Координаційний штаб ізпитань поводження з військовополоненими.

Відомство повідомило про перевезення до країн Європейського Союзу 109 колишніх білоруських політв’язнів: серед них – відомі представники опозиції країни, журналісти та громадські діячі, які тривалий час знаходились під репресіями.

"У Варшаві їх зустрічали родичі, волонтери, журналісти та дипломати. Частина колишніх бранців вирішила залишитися у Польщі, інша – продовжить шлях до Литви ", – розповіли у Коордштабі.

Там зауважили, що ця гуманітарна операція стала можливою завдяки співпраці України з міжнародними партнерами.

Також відомство подякувало США, урядам європейських держав, міжнародним партнерам та всім залученим сторонам за "підтримку, солідарність і сприяння" у проведенні цього заходу.

13 грудня з білоруських в'язниць повернулись на свободу 123 людини, зокрема – пʼятеро українців. Президент Зеленський зауважував, що це сталося завдяки активній ролі США та співпраці розвідок.

Серед звільнених – відомі опозиціонери Колесникова та Бабарико.

У відповідь США зняли санкції з Бєларуськалія.