Украина предлагает Мавритании обучать солдат как противодействие влиянию России в Африке
Украина предложила учить мавританских военных на фоне напряженности между Мавританией и Мали, где Москва поддерживает правительственные силы против туарегов. Об этом сообщил специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх в интервью Reuters.
По словам дипломата, ранее Украина уже проводила такие учения, но они были прерваны полномасштабным вторжением.
"Украина готова продолжать обучение офицеров и представителей вооруженных сил Мавритании, делиться технологиями и опытом, который Украина получила на поле боя против России", – сказал Субх.
Ранее в июне Кремль заявил, что Россия расширит сотрудничество с африканскими странами, в том числе в сфере обороны. Россия является крупнейшим поставщиком оружия в Африку согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира.
Как отмечает агентство, предложение Украины по обучению военных Мавритании расширяет стратегию Киева в Африке по противостоянию влиянию России.
Во время полномасштабной войны усилия Украины по завоеванию африканских союзников в значительной степени сосредотачивались на поставках питания.
- 29 мая ЦПД сообщил, что во время XIII Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности, проходившей в Москве, Кремль пытался представить Украину как "угрозу" для Африки.
- 11 июня сообщалось, что Россия расширяет свое военное присутствие в Африке, поставляя современное оружие в зоны конфликта к югу от Сахары, где усиливаются контролируемые Кремлем вооруженные формирования.
- Кроме того, Россия наращивает свое присутствие в Африке, используя образовательные и молодежные программы как инструмент долгосрочного воздействия.