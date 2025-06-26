Украина предлагает Мавритании обучать солдат как противодействие влиянию России в Африке

Максим Субх (Фото: МИД)

Украина предложила учить мавританских военных на фоне напряженности между Мавританией и Мали, где Москва поддерживает правительственные силы против туарегов. Об этом сообщил специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх в интервью Reuters.

По словам дипломата, ранее Украина уже проводила такие учения, но они были прерваны полномасштабным вторжением.

"Украина готова продолжать обучение офицеров и представителей вооруженных сил Мавритании, делиться технологиями и опытом, который Украина получила на поле боя против России", – сказал Субх.

Ранее в июне Кремль заявил, что Россия расширит сотрудничество с африканскими странами, в том числе в сфере обороны. Россия является крупнейшим поставщиком оружия в Африку согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Как отмечает агентство, предложение Украины по обучению военных Мавритании расширяет стратегию Киева в Африке по противостоянию влиянию России.

Во время полномасштабной войны усилия Украины по завоеванию африканских союзников в значительной степени сосредотачивались на поставках питания.