Україна пропонує Мавританії навчати солдат у межах протидії впливу Росії в Африці
Україна запропонувала навчати мавританських військових на тлі напруженості між Мавританією та Малі, де Москва підтримує урядові сили проти повстанців туарегів. Про це повідомив спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх в інтерв'ю Reuters.
За словами дипломата, раніше Україна вже проводила такі навчання, але вони були перервані повномасштабним вторгненням.
"Україна готова продовжувати навчання офіцерів та представників збройних сил Мавританії, ділитися технологіями та досвідом, який Україна отримала на полі бою проти Росії" – сказав Субх.
Раніше в червні Кремль заявив, що Росія розширить співпрацю з африканськими країнами, зокрема у сфері оборони. Росія є найбільшим постачальником зброї до Африки, згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.
Як зазначає агенція, пропозиція України щодо навчання військових Мавританії розширяє стратегію Києва в Африці з протистояння впливу Росії.
Під час повномасштабної війни зусилля України щодо завоювання африканських союзників значною мірою зосереджувалися на постачанні харчування.
- 29 травня ЦПД повідомив, що під час XIII Міжнародної зустрічі високих представників із питань безпеки, що проходила у Москві, Кремль намагався представити Україну як "загрозу" для Африки.
- 11 червня повідомлялося, що Росія розширює свою військову присутність в Африці, постачаючи сучасну зброю до зон конфлікту на південь від Сахари, де посилюються контрольовані Кремлем збройні формування.
- Окрім того, Росія нарощує свою присутність в Африці, використовуючи освітні й молодіжні програми як інструмент довгострокового впливу.