Україна пропонує Мавританії навчати солдат у межах протидії впливу Росії в Африці

Максим Субх (Фото: МЗС)

Україна запропонувала навчати мавританських військових на тлі напруженості між Мавританією та Малі, де Москва підтримує урядові сили проти повстанців туарегів. Про це повідомив спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх в інтерв'ю Reuters.

За словами дипломата, раніше Україна вже проводила такі навчання, але вони були перервані повномасштабним вторгненням.

"Україна готова продовжувати навчання офіцерів та представників збройних сил Мавританії, ділитися технологіями та досвідом, який Україна отримала на полі бою проти Росії" – сказав Субх.

Раніше в червні Кремль заявив, що Росія розширить співпрацю з африканськими країнами, зокрема у сфері оборони. Росія є найбільшим постачальником зброї до Африки, згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

Як зазначає агенція, пропозиція України щодо навчання військових Мавританії розширяє стратегію Києва в Африці з протистояння впливу Росії.

Під час повномасштабної війни зусилля України щодо завоювання африканських союзників значною мірою зосереджувалися на постачанні харчування.