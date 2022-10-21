Украина призвала ООН и ЕС направить мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС

Правительство обратилось в ООН, ЕС и другие организации с просьбой организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. Об этом на заседании Кабмина сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Глава правительства напомнил, что вчера, 20 октября, президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС и готовятся к совершению очередного теракта на территории Херсонской области.

"Этот теракт может привести ко многим тысячам жертв и затоплению десятков населенных пунктов. Поэтому мы обращаемся в ООН, в ЕС и другие организации, чтобы организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. В немедленном порядке на станцию ​​должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом", – подчеркнул Шмыгаль.

Зеленский, выступая перед Евросоветом, заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта. Если россияне подорвут дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон.

20 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне подорвут дамбу Каховской ГЭС, это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, при этом временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.

Сегодня спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что факт минирования Каховской ГЭС российскими оккупантами известен, россияне оставляют возможность ее подрыва на "крайний случай".

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Наталія Медведєва

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