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Украина призвала ООН и ЕС направить мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 18:28
Украина призвала ООН и ЕС направить мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

Правительство обратилось в ООН, ЕС и другие организации с просьбой организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. Об этом на заседании Кабмина сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Глава правительства напомнил, что вчера, 20 октября, президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС и готовятся к совершению очередного теракта на территории Херсонской области.

"Этот теракт может привести ко многим тысячам жертв и затоплению десятков населенных пунктов. Поэтому мы обращаемся в ООН, в ЕС и другие организации, чтобы организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. В немедленном порядке на станцию ​​должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом", – подчеркнул Шмыгаль.

  • Зеленский, выступая перед Евросоветом, заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта. Если россияне подорвут дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон.
  • 20 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне подорвут дамбу Каховской ГЭС, это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, при этом временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.
  • Сегодня спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что факт минирования Каховской ГЭС российскими оккупантами известен, россияне оставляют возможность ее подрыва на "крайний случай".

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Наталія Медведєва
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