Украина призвала ООН и ЕС направить мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС
Правительство обратилось в ООН, ЕС и другие организации с просьбой организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. Об этом на заседании Кабмина сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Глава правительства напомнил, что вчера, 20 октября, президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС и готовятся к совершению очередного теракта на территории Херсонской области.
"Этот теракт может привести ко многим тысячам жертв и затоплению десятков населенных пунктов. Поэтому мы обращаемся в ООН, в ЕС и другие организации, чтобы организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. В немедленном порядке на станцию должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом", – подчеркнул Шмыгаль.
- Зеленский, выступая перед Евросоветом, заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта. Если россияне подорвут дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон.
- 20 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне подорвут дамбу Каховской ГЭС, это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, при этом временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.
- Сегодня спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что факт минирования Каховской ГЭС российскими оккупантами известен, россияне оставляют возможность ее подрыва на "крайний случай".
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