Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа

Даниэль Ортега (Фото: EPA)

Украина разорвала дипломатические отношения с Республикой Никарагуа, из-за признания ею оккупированных украинских территорий российскими. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Признание никарагуанским режимом "субъектности" российской оккупационной администрации в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в Автономной Республике Крым является ничтожным, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины", – отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что поддержка вооруженной агрессии России против Украины, попытка легитимизации силового захвата части территории Украины, официальное признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" и открытие незаконного "почетного консульства Никарагуа" на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым, Украина, свидетельствует о "политическом отождествлении Никарагуа с государством-агрессором и прямой финансовой и политической зависимости марионеточного режима Манагуа от Москвы".