Україна розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа
Україна розірвала дипломатичні відносини із Республікою Нікарагуа, через визнання нею окупованих українських територій російськими. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.
"Визнання нікарагуанським режимом "суб'єктності" російської окупаційної адміністрації на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині та в Автономній Республіці Крим є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України", – наголосили в МЗС.
У відомстві додали, що підтримка збройної агресії Росії проти України, спроба легітимізації силового захоплення частини території України, офіційне визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" та відкриття незаконного "почесного консульства Нікарагуа" на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, Україна, свідчить про "політичне ототожнення Нікарагуа з державою-агресором та пряму фінансову і політичну залежність маріонеткового режиму Манагуа від Москви".
- У 2020 Україна ввела секторальні санкції проти Нікарагуа у звʼязку з відкриттям цією країною консульства в окупованому Росією місті Сімферополь.
- Також у 2020 році Нікарагуа призначило "почесного консула" в тимчасово окупованому Криму, проігнорувавши вимогу України не робити цього. Міністерство закордонних справ направило ноту протесту в Манагуа.
- 1 серпня МЗС засудило публічне послання президента Нікарагуа до Путіна, в якому він публічно підтримав російську окупацію українських територій.
