Україна розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа

В МЗС наголосили, що визнання нікарагуанським режимом окупованих українських територій російськими "є нікчемним"

Даніель Ортега (Фото: EPA)

Україна розірвала дипломатичні відносини із Республікою Нікарагуа, через визнання нею окупованих українських територій російськими. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Визнання нікарагуанським режимом "суб'єктності" російської окупаційної адміністрації на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Херсонщині та в Автономній Республіці Крим є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України", – наголосили в МЗС.

У відомстві додали, що підтримка збройної агресії Росії проти України, спроба легітимізації силового захоплення частини території України, офіційне визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" та відкриття незаконного "почесного консульства Нікарагуа" на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, Україна, свідчить про "політичне ототожнення Нікарагуа з державою-агресором та пряму фінансову і політичну залежність маріонеткового режиму Манагуа від Москви".