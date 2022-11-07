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Украина решит, когда ей на переговоры с РФ. Замораживать статус-кво нельзя – Штайнмайер

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 13:04
Украина решит, когда ей на переговоры с РФ. Замораживать статус-кво нельзя – Штайнмайер - Фото
Франк-Вальтер Штайнмайер (фото - ЕРА)

Сейчас в России нет людей, с которыми можно было бы вести переговоры о прекращении войны, и решать это в любом случае только Украине – когда и о чем будут эти переговоры. Об этом в интервью ARD заявил германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

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Интервьюер спросила "было ли мудро" со стороны президента ФРГ говорить неделю назад, что "перед лицом зла [агрессия России] добрая воля не помогает", так как такая позиция "оставляет мало места для дипломатии".

Штайнмайер ответил, что пока не с кем вести переговоры в РФ, потому что Кремль по-прежнему намерен уничтожить Украину, а не заключать с ней "мир".

"Поэтому мы не можем решать за Украину. Украина должна сказать, когда она захочет таких переговоров и посчитает их перспективными", – сказал он.

По словам Штайнмайера, целью дипломатических усилий "в любом случае не может быть простое замораживание захвата земель и нарушения государственной границы Украины".

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Євген Пилипенко
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Германия война переговоры оккупация Франк-Вальтер Штайнмайер﻿
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