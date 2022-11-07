Украина решит, когда ей на переговоры с РФ. Замораживать статус-кво нельзя – Штайнмайер
Сейчас в России нет людей, с которыми можно было бы вести переговоры о прекращении войны, и решать это в любом случае только Украине – когда и о чем будут эти переговоры. Об этом в интервью ARD заявил германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер.
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Интервьюер спросила "было ли мудро" со стороны президента ФРГ говорить неделю назад, что "перед лицом зла [агрессия России] добрая воля не помогает", так как такая позиция "оставляет мало места для дипломатии".
Штайнмайер ответил, что пока не с кем вести переговоры в РФ, потому что Кремль по-прежнему намерен уничтожить Украину, а не заключать с ней "мир".
"Поэтому мы не можем решать за Украину. Украина должна сказать, когда она захочет таких переговоров и посчитает их перспективными", – сказал он.
По словам Штайнмайера, целью дипломатических усилий "в любом случае не может быть простое замораживание захвата земель и нарушения государственной границы Украины".
- В сентябре Штайнмайер сказал, что российский диктатор Путин "разрушил все, что мы создали за десятилетия".
- Побывав в Украине после начала полномасштабного вторжения России, Штайнмайер заявил, что "все гораздо страшнее, чем себе представляют в Германии", а также назвал Путина "одержимым империей".
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