Украина, скорее всего, вернет Крым военным путем — представитель Зеленского на полуострове
Представитель президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что Украина, скорее всего, вернет временно оккупированный полуостров военным путем. Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.
Она отметила, что после попыток оккупировать часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей стало понятно, что военный элемент деоккупации полуострова стал ключевым.
"Мы не исключаем и политико-дипломатический элемент для минимизации потерь среди гражданского населения, военных, разрушения гражданской инфраструктуры, но мы хорошо понимаем, что, скорее всего, освобождение будет военным путем", — заявила Ташева.
Также представитель главы государства сказала, что с учетом возможного освобождения Крыма в короткие сроки нужно подготовить изменения в стратегию деоккупации, что планируется завершить летом.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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