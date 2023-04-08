Украина, скорее всего, вернет Крым военным путем — представитель Зеленского на полуострове

Представитель президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что Украина, скорее всего, вернет временно оккупированный полуостров военным путем. Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.

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По ее словам, Россия не хотела говорить о политико-дипломатическом возвращении Крыма – как до большой войны, так и после ее начала.

Она отметила, что после попыток оккупировать часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей стало понятно, что военный элемент деоккупации полуострова стал ключевым.

"Мы не исключаем и политико-дипломатический элемент для минимизации потерь среди гражданского населения, военных, разрушения гражданской инфраструктуры, но мы хорошо понимаем, что, скорее всего, освобождение будет военным путем", — заявила Ташева.

Также представитель главы государства сказала, что с учетом возможного освобождения Крыма в короткие сроки нужно подготовить изменения в стратегию деоккупации, что планируется завершить летом.

Дмитро Гриниченко

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