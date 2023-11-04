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Керчь атаковали ракетами: Крымский мост в дыму, пуски ПВО, взрывы над городом.

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2023, 17:14
Керчь атаковали ракетами: Крымский мост в дыму, пуски ПВО, взрывы над городом. - Фото
Дым над Керческим мостом (Фото - паблики оккупантов)

Пользователи интернет-пабликов во временно оккупированном Крыму пишут, что Украина снова атакует ракетами район  Керченского моста. Подтверждения этой информации от Сил обороны пока нет.

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По сообщениям в Telegram-каналах, неопознанные ракеты прошли над Бердянском в сторону Азовского моря, вскоре появились сообщения о ракетной атаке на объекты в районе Керченского пролива.      

Фото – скриншот

По утверждениям официальных пабликов оккупантов, дым над Керченским мостом является "дымовой завесой".

Они также сообщают, что средства ПВО оккупантов сбили "от 12 до 18" ракет, и часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков судостроительного завода.

Новость дополняется

Сергей Бережной
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