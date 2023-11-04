Керчь атаковали ракетами: Крымский мост в дыму, пуски ПВО, взрывы над городом.

Пользователи интернет-пабликов во временно оккупированном Крыму пишут, что Украина снова атакует ракетами район Керченского моста. Подтверждения этой информации от Сил обороны пока нет.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По сообщениям в Telegram-каналах, неопознанные ракеты прошли над Бердянском в сторону Азовского моря, вскоре появились сообщения о ракетной атаке на объекты в районе Керченского пролива.

По утверждениям официальных пабликов оккупантов, дым над Керченским мостом является "дымовой завесой".

Они также сообщают, что средства ПВО оккупантов сбили "от 12 до 18" ракет, и часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков судостроительного завода.

Новость дополняется

В начале сентября ВМС ВСУ сообщали, что Керченский мост во временно оккупированном Крыму в ожидании новых атак охраняют шесть катеров и пять кораблей Федеральной службы безопасности РФ.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.